針對日本今（24）日起的氚廢水排放入海作為，釣魚台教育協會指出，福島第一核電廠核廢水不同於一般核電廠正常運作下所排放的廢水，核災事故爐心熔毀下，冷卻水還包括銫134、銫137、鈷60等數十種放射性物質，但排放入海前是否已清除乾淨，日本政府及蔡政府都避而不談，呼籲蔡政府勿當日本政府的幫兇。

釣魚台教育協會表示，日本關係協會副秘書長陳志任說，外交部的一貫立場是尊重及配合原能會與跨部會協商意見，並積極與日本就相關議題保持密切溝通與協調，並在符合國際標準下執行排放作業。此番言論除了支持日本的排放作業之外，其它通通都是空話。

釣魚台教育協會表示說，日本政府在許多國家排山倒海的抗議之下，選擇將其核廢水排到海洋，因為這個做法在多種處理核廢水的方法中是最便宜的，就像有些台灣不肖業者，在工地或農地挖坑埋入有毒廢棄物，慢慢汙染土地、地下水，除了便宜又可以坐收巨額利潤，然而土地卻已經萬劫不復。

釣魚台教育協會指出，日本不顧全世界各國人民及漁民的反對，堅持往海洋排放核廢水，這樣以鄰為壑的無恥行徑侵害全人類的健康權，以及環境權與漁民的生存權，除了正告日本政府立刻停止排放核廢水外，也要求蔡政府要顧及人民福祉及漁民權益，不要甘做日本的幫兇。