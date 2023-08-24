桃園市政府舉辦世界客家博覽會吸引人潮參觀，加上一旁樂天桃園棒球場，若有比賽時附近還有購物商場，周遭停車位一位難求。有球迷抱怨，許多停車位因世客博規畫而限縮，看球賽若搭機捷，若不提早離場趕不上末班車回家。市府交通局說，預計8月28日起，在球賽日及假日開放文智停車場，供民眾免費停車。

交通局運輸規畫科股長甘書竹指出，文智停車場鄰近樂天桃園棒球場，設計為大客車及機車專用停車場，之前體育局借用該場地，開放給球迷在球賽日免費停車，後續因應世客博活動，市府續借該土地，重新規畫成為世客博活動期間大客車及機車專用停車場。

甘書竹也說，為避免世客博車潮及球迷觀賽車潮造成當地交通衝擊，高鐵站前規畫有A18站前收費停車場（設有3000席汽車停車位及500席機車格），以及A16五結免費停車場（600席汽車位）、A20免費停車場（1500席汽車位）。在有棒球賽事期間，加上有世客博活動，A19站周圍公、私立停車場車一位難求是無法避免的問題，鼓勵遊客及球迷提早出門，停放於外圍停車場轉乘機捷前往觀賞世客博或看球賽，可避開棒球場及世客博主展區的壅塞車潮。

文智停車場預計在8月28日起，在平日、假日有舉辦球賽時，以及假日（周六、周日及國定假日）對外開放小客車免費停放，考量世客博展演活動時間及棒球開賽時間，開放時間為下午3點半起，讓球迷、觀賞世客博民眾停車更便利，現場將採取放置交通錐及現場人員引導方式導引民眾停車。