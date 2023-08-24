台東縣警察局近日加強宣導防詐，特地請到社群媒體有4.5萬粉絲的關山分局巡官蔡尹齊化身為「防詐小天使」錄製影片。（關山分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣警察局近日加強宣導防詐，特地請到社群媒體有4.5萬粉絲的關山分局巡官蔡尹齊化身為「防詐小天使」錄製30秒防詐影片，以提醒民眾提高警覺，由於這名女警外型甜美亮眼，影片一出，眾人都想問「正妹女警IG在哪？」其實答案就在影片中，關山分局也一併釋出拍攝花絮，NG畫面女警笑容融化大批粉絲。

蔡尹齊的社群媒體instagram粉絲突破4萬，台東縣警察局關山分局特別請她擔任「防詐小天使」，與偵查隊隊員攜手合作，錄製「防！防！防！防！防！」30秒防詐宣導短片，將影片PO上個人IG，也分享到臉書粉絲頁及各大LINE群組，希望藉由網路無遠弗屆的特性擴大宣導層面，提醒民眾提高警覺，避免遭詐。

4.5萬粉絲正妹女警擔任防詐小天使 IG帳號、漏網鏡頭曝光

蔡尹齊表示，影片中的5大詐騙手法，包括假投資真詐騙、假網拍真詐財、假愛情交友、解除分期付款、假公務機關等，期望達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」等目標。

關山分局表示，反詐騙是當前重要工作，期望透過1次又1次的宣導，建立全民識詐、齊心阻詐及守護財產的共識。再次提醒民眾，接到陌生來電或訊息，請遵循「1聽2掛3查證」的防詐3步驟，請務必保持冷靜，並撥打110及165反詐騙專線諮詢，以免被騙。