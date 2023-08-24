日本東京電力公司今（24）日中午啟動福島第一核電站的核廢水排放工作，日方稱核廢水已經過處理、並稀釋達安全標準。而在我蔡政府方面，截至下午3點為止，中央僅政院有回應相關憂慮問題「可忽略」，部會則只有原子能委員會發布新聞，強調「原能會與農業部、衛福部、海委會仍持續嚴密監控，強化海水、漁產、日本進口食品及環境生態樣品的取樣檢測」。但網友卻是議論紛紛，對蔡政府「低調」回應十分不滿。

日本今天正式將核處理水排放入海。行政院表示，根據分析，日本核處理水排放1年至2年之間，部分廢水將到達台灣海峽附近，在4年後達到濃度最大值，但對台灣附近輻射安全影響為「可忽略」。

原能會則指出，日本福島第一核電廠含氚廢水已於今(24)日中午開始排放入海。依據原能會掌握，今(24)日開始的第1批次排放作業預計排放ALPS處理水的體積為7800立方公尺，氚以外的核種濃度均小於日本排放限值，符合總比值小於1的安全標準。另日本預計於2023預算年度將執行4批次的海洋排放作業，預計排放的氚濃度總計約5兆貝克，符合日本政府承諾的年排放量22兆貝克以下。

此外，原能會還強調，針對日本福島含氚廢水排放作業，政府已跨部會合作，掌握日本排放源頭資訊、強化海域輻射監測、進行每日擴散預報，相關結果並彙整公開於原能會建置之海洋資訊平台，供民眾隨時查詢瞭解。

然而對於日本排放核廢水，PTT鄉民則在《八卦版》紛紛怒轟，「笑死，魚都不能吃了」、「喜迎福水」、「民主廢水，反核團體怎麼不抗議」、「哥吉拉、哥吉拉、哥吉拉」、「無害的話，直接在日本國土用一用啊」、「最高的七級事故核食變福食，污水全部流進海， 民進黨都能支持，反核反三小」、「當地人都在抗議了，台灣繼續裝睡。」