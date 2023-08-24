富邦人壽2023年上半年稅後淨利262.28億元，居業界第一；初年度保費(FYP)、總保費及初年度等價保費(FYPE)均位居業界第二。富邦人壽持續提升分期繳商品銷售，佔比由21.6%提升至37.7%，健康及傷害險等銷售佔比由4.8%提升至8.4%。同時，受惠分期繳商品業績提升，富邦人壽FYPE成長達30.3%，相較業界FYPE成長7.2%，表現優異，同時帶動FYPE/FYP比率提升至40.2%，新契約價值(VNB)年增30.2%。銷售通路上，以自有通路為主，初年度保費占比約7成，銀保通路排名穩居業界第一。

投資組合上，股市回升及配置增加使國內外股票佔比上升；現金部位仍維持適度水位，將持續觀察市場變化，動態調整投資組合；海外固定收益資產配置持續以投資等級公司債及金融債為主。

富邦人壽上半年總投資資產達4兆8207億元，受惠利率走高帶動債券類資產收益上升、台股配息增加，經常性投資收益較去年同期提升15.6%；惟受資本市場波動影響，投資報酬率下滑，但與負債成本相比仍持續維持正利差。

受惠金融市場回穩及金融資產重分類，上半年富邦人壽金融資產未實現餘額持續較去年年底改善，截至2023年6月底淨值比約8.99%，資本適足率(RBC)逾300%。