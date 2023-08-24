日本政府24日中午起，開始排放福島第一核電廠的核廢水（氚水），首波約7800噸，預計17天內完成，單日排放量約460噸。儘管南韓、大陸、台灣等漁業單位、公民團體紛紛表達抗議，日本仍決定進行排放。台灣民眾需要擔心嗎？來自日本或鄰近海域的漁獲還可以吃嗎？

根據日方規劃，一年排放的「氚」將控制在22兆貝克以下，負責營運的東京電力公司希望自明年起增加年排放量；東電曾於2021年估計，至少要花30年，才能全數排放完畢。

含有「氚」的污水，會造成什麼影響？「氚」是氫的同位素之一，廣泛存在於雨水、海水、自來水，人體及大自然也有，它的輻射值極微弱，會和水一同排出。聽起來似乎無害，為什麼大家這麼擔心？

除了對東電的不信任，民眾「聞核色變」的預期心理，更是重要因素；國際上雖沒有研究能證明食用被氚水汙染的海鮮會對人體造成傷害，但「可以乾淨為什麼要吃污染過的」。

日本排放核廢水，鄰近國家的海鮮漁獲還能食用嗎？考驗消費者信心。（示意圖／Shutterstock）

根據南韓媒體報導，南韓考察團日前踢爆福島核電廠的「多核種去除設備」（ALPS）過去10年內故障8次；試排廢水中發現放射性物質「鍶」高出2萬倍、捕獲的石斑魚也驗出「銫」超標180倍。

擔心漁場受衝擊，香港、澳門政府擴大日本進口食品禁令。一份調查指出，72%的南韓人信心動搖，將減少購買水產品，連製作泡菜的海鹽，都在一個月內漲了4成。

不過核廢水也不是今天排，明天就到。專家指出，因洋流影響，福島核廠排出的污水，會先隨著黑潮、北太平洋洋流向東走，前往太平洋及美國西岸。傳輸過程中，少量廢水順著海流兩側反向流動，再隨著北赤道洋流及黑潮，1、2年後才會抵達台灣周邊海域。

國際原子能總署認為，福島核廢水對人體、環境的輻射污染「可忽略」。（美聯社）

我國原能會表示，國際原子能總署（IAEA）曾邀集美、中、韓、加等國籌組調查團，針對福島核廠的排放案展開安全評估、安全管制、取樣分析。根據今年7月4日公布的整體評估，IAEA認為日方排放計劃符合國際安全標準，「對民眾和環境造成的輻射影響可忽略」。

我食藥署暫不打算改變日本食品邊境管制措施，但已決定加強抽檢，其中又以「鯖魚、秋刀魚、牡蠣、扇貝及海藻類等」優先，去年共抽驗25件，今年一口氣提高至100件。