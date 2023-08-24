為助消防員救災勤務更加順利，台中在地企業、民眾募款捐贈發電機、移動式幫浦等裝備給烏日消防分隊，24日舉辦捐贈儀式。（潘虹恩攝）

台中市烏日區部分地區地勢低窪，加上工廠林立，遇上積淹水災情、火警等救災案件，增加消防人員救援難度，為助消防員救災勤務更加順利，台中在地企業、民眾募款捐贈發電機、移動式幫浦等裝備給烏日消防分隊，24日舉辦捐贈儀式。

烏日區近年新建案林立，移入人口增多，消防隊緊急救護、救災案件也增多，單月就有超過300件救護案件。由於烏日部分地區地勢低，近日遇上強降雨，常致低窪巷道積淹水，又或是工廠密集，遇上工廠火警等案件，也增加救災難度。熱心民眾獲知情況，大方捐贈多項救災器具，由台中市消防局第三救災大隊長詹仁傑代表受贈。

現場新設備包括1台發電機、1台移動式幫浦、2個1.5吋瞄子、4個分水器、2支避電剪及1把美式敲棒火斧等含納通訊、火災搶救、車禍救助和緊急救護等救災必要裝備。

詹仁傑說，烏日區有三鐵共構和高架道路，以及農地工廠多，救災時常需要用到許多破壞器材或照明設備等，新添購的發電機可以協助長時間工作，運作時較安靜、效率佳。另，農地工廠是找不到消防栓的，若在鄉間小路、灌溉溝渠等地進行救災，移動式幫補可以抽取溪水當作水源，新的幫浦可以供給兩個水線、一組消防人員救災的水量。

烏日分隊分隊長王文廷說，烏日地區人口持續成長，平時緊急救護案件最多，1個月可達300至400件，而秋冬季多是成功嶺附近雜草火警，暑假颱風則要注意低窪地區淹水狀況。

牽線促成這項善舉的台中市議員吳瓊華則說，她也是婦女防火宣導大隊長，過去長期投入救護義消，感謝這位熱心人士體恤消防人員辛苦，了解救災救護的工具裝備是最重要的後盾，大方捐贈器材。