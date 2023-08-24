彰化縣溪湖鎮41歲越南籍馮姓女子2021年3月間因懷疑53歲黃姓男友出軌，氣憤下將男友命根子給剪斷並沖入馬桶，當時震驚全台。黃撿回一條命後生殖器僅剩1.5公分，失去性交、勃起功能，馮雖自首坦承，提精神抗辯、情堪憫恕盼減刑，一、二審仍依重傷罪判馮5年，可上訴。

檢警調查，馮姓越南籍女子因不滿同居黃姓男友出軌，案發當天深夜趁對方吃完花雕雞昏睡後下手，收持大剪刀將黃男「命根子」給剪斷，並丟入馬桶沖掉，黃因劇烈疼痛嚇醒，立即打119送往醫院搶救，術後生殖器僅剩約1.5公分，馮女當時偵訊時坦承在泡麪裡下藥。

馮女當晚剪斷男友生殖器後，即前往警局自首，但警方在案發現場遍尋不着剪斷的生殖器，後來馮女則表示已經將生殖器衝進馬桶；黃男事後向警方表示，當晚睡醒後，發現下體鮮血直流，走到浴室清洗，才發現生殖器不見了。

彰化地院一審認為，陰莖是男性生殖器，以剪刀剪斷易造成毀敗、嚴重減損生殖機能結果，馮女剪下後還丟進馬桶沖掉，具重傷害故意。

彰院審酌，馮女案發後自首並符合自首予以減刑；另馮女有錄到黃男和其他女人講話的聲音，她坦承聽到心情很不好，又黃不承認，所以就很恨他、才傷害他。

一審認為，馮遭遇逆境不思理性，沒選擇自我成長，卻以最下策方式傷害黃男，難認情堪憫恕，依重傷罪判她5年。

馮女不服上訴二審，仍主張依精神狀態符合刑法第19條減刑、刑法第59條情堪憫恕減刑，二審法官認為不適用，且一審量刑妥適，予以駁回。