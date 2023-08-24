新北市瑞芳區的劍龍稜24日發生母女在山上迷路，新北消防緊急派員上山將母女引導下山。（翻攝照片／張志康新北傳真）

暑假期間有很多民眾會趁著清晨到山區健行，但也要考量自己的體能。新北市瑞芳區24日上午發生一對母女到劍龍稜踏青，卻迷失路途、無力下山，緊急向新北市消防局求救，消防人員上山搜尋，將母女平安帶下山。

新北市消防局第六大隊表示，24日上午9時許接獲報案，表示有2名女性攀登劍龍稜，卻找不到下山的路途。消防人員透過管道與迷途者聯絡，迷途者透露，兩人是母女，母親今年約55歲，女兒27歲。兩人並沒有受傷或身不適，只是單純找不到下山的路途。

消防人員要求迷途的母女停留在原地，不要再移動，等待救援。在此同時，六大隊派出了金山中隊及瑞芳、九份分隊共14名消防人員，9時47分左右自哈巴狗岩登山口上山。不過因為近日山區每天都有降雨，因此山路溼滑，道路難行，因此前進的速度較慢。

經過一個多小時的搜尋，消防人員於上午11時04分左右，在鋸齒崚接到了迷途的母女。經檢視，確認這對母女沒有受傷，狀況還不錯。便帶著這對母女往山下離開。到了中午12時35分，消防人員順利將母女帶到登山口，母女向消防人員表示，非常感謝消防人員的協助，並表示不需要就醫，稍事休息後便離去。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示：如果在登山過程中迷路了，一定要先保持冷靜並判斷當下狀況，立即手機撥打119或112求救，並遵循以下3步驟：1.移至手機訊號收訊良好處所、2.按下新北119山難定位簡訊、3.原地等待救援，以利搜救人員前往定位點搜救，切勿慌張亂闖，以減少體力消耗及意外發生。