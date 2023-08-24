不少人的夢想是想創業當老闆，不僅時間自由，更不用再看主管、同事臉色，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖猴、虎、雞、龍能憑著本事創業成功，他們不僅十分聰明，且很有生意頭腦，懂得把握住機會製造商機。

▍生肖猴

精明能幹的生肖猴，對創業的機會絕不會放過，他們天生對金錢敏感，崇尚多角化經營，夏天能賣冰品，冬天就可賣熱湯，看到湯湯水水容易弄髒衣服，就順便再開間自助洗衣店。即使是微型創業依舊能興致勃勃，況且，創業對他們來說不僅是為物質，更是為了豐富生活。

▍生肖虎

生肖虎的創業類型大多和個人興趣有關，而且通常在打拚大半輩子後，才開始走上創業這條路，例如喜歡登山的貿易商員工，結合自身的本業優勢與登山知識，代理登山裝備來販賣，因為是自己喜歡的商品，介紹起來也特別流暢，還能找到同好來捧場。

▍生肖雞

生肖雞不安於「勤勞一輩子，只能為他人打天下」的模式，他們進入職場，主要目的是想賺取創業基金，為日後的事業累積相關經驗，若有適當的機會，也願意透過加盟的方式創業，就算過程中跌跌撞撞，對他們來說只要能快速站穩創業腳步，自己的薪水自己賺，就是最理想的工作模式。

▍生肖龍

「人中之龍」的生肖龍，創業前多半都已在職場中爬到高階位置，累積了一定的人脈、經歷，並且有獨到的眼光和信心。而他們的創業其實也是一種「創舉」，因為選擇了一條沒人走過的險路，例如開發出幫助減重的衣物，這種令人意想不到的新品，會是他創業的根基。