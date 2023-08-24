南藝大校友後援會到蕭勤國際文化基金會，想接出蕭勤遺孀Monika，雙方僵持不下。（洪靖宜攝）

蕭勤國際文化基金會畫作。（洪靖宜攝）

藝術家蕭勤於今年6月30日辭世，他離世後留下大量遺作卻爆發遺產爭議，遺孀Monika HSIAO，也被控遭基金會限制自由，南藝大校友後援會約10多名學生今日到基金會要接走Monika，並將她送回奧地利與妹妹相聚，雙方爆發口角，不歡而散，並到派出所報案。

近日據媒體報導，蕭勤逝世後，留下300多幅，價值約15億的遺作，蕭勤遺孀Monika胞妹Anna認為，姐夫的遺產恐遭違法侵占，近日與台奧兩地律師合作尋求追討，甚至控Monika遭基金會限制自由。

南藝大校友後援會約10多名學生則帶著Anna委託信件到基金會來接人，要將Monika帶離開基金會，並將她送回奧地利，現場出示Anna委託影片和授權書，不過基金會不願讓學生將Monika帶走，雙方你一言我一句。

自稱受委託代表基金會發言的李小姐今日受訪強調，蕭勤的遺孀Monika目前有失智狀況，但絕對沒有被不當對待，生活三餐皆正常，她也沒有想離開台灣，反倒是妹妹Anna15年來都沒有找過她，蕭勤離世前，將作品全數捐給基金會，並指定基金會照顧遺孀，當時寫贈字時，意識也非常清楚，她強調：「不要用揣測來說故事」。

轄區前鎮街派出所警方也到樓上關心，所長陳佳禾證實，她人就在基金會中，目前人行動自由，雖對話過程會稍微停頓，但還是能溝通，該案件雙方目前都已委任律師，等法院裁定。

「我們要見師母Monika！」學生也不停高喊，依然不滿基金會不讓他們見Monika，一行人隨後也到派出所報案，提告妨害自由。