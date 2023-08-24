雲林縣政府配合中央減塑政策，今年5月由縣環保局推出循環杯免費借用活動，目前斗六市、虎尾鎮約60家飲料店加入，不過近期杯子遺失有增加情況，甚至發現使用者故意報遺失，將杯子留作己用，23日環保局表示即日起若循環杯遺失，將酌收遺失費150元。

雲林縣為加速落實減塑行動，自今年11月1日起縣內所有飲料店將不得提供塑膠1次性飲料杯，包含生物可分解塑膠材質PLA杯及保麗龍杯，呼籲業者即早因應，避免違規受罰。環保局也於去年5月在斗六市推出環保杯免費借用活動，今年再增加虎尾鎮，共約60家飲料業者加入。

環保局表示，1次性塑膠用品對環境造成嚴重汙染問題，每年全球生產與丟棄的塑料杯數量相當可觀，這些塑料杯非生物可分解，若無法有效回收，最終將進入海洋與陸地，威脅生態系統與生物多樣性，因此特別與飲料店合作，推出雲林縣循環杯租借服務。

環保局說，循環杯以PP聚丙烯製作，日後若毀損也可以回收再利用，提供給消費者免費借用，主要是希望改變民眾消費習慣，養成自備、重複使用、少用1次性產品的環保生活觀念，但最近遺失率愈來愈高已超過2成，盼藉由收取遺失費，提醒大家要惜物愛物，同時避免循環杯成為私用物。

環保局指出，民眾要借用循環杯，請到LINE搜尋「雲林縣循環杯租借系統」，輸入手機號碼註冊會員後即可借用，每1帳號最多可借6杯，為方便民眾歸還，在斗六、虎尾各設有21個回收點，希望藉由循環杯的日益普及，減少1次性塑膠杯的汙染量。