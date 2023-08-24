迎開學季，Global Mall「開學超值購」開跑，精選開學用品推5折起。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

全新個人燒肉品牌「燒肉老大」百貨首店進駐Global Mall屏東市，設有4人座席供聚餐。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

博客來「開學祭」優惠連發，標榜筆電、家電、文具一站購足。（博客來提供／朱世凱台北傳真）

開學日倒數，針對學生族群的日常需求，Global Mall即起至30日線上線下同步祭「開學超值購」活動，帶動開學用品買氣大增30％。博客來即日起至9月30日則推「開學祭」，針對中小學與高中大學生不同族群提供學用品，全面3折起，預估開學季買氣將持續至9月中旬，活動業績上看成長1至2成。

Global Mall今年開學用品力推實用機能、可愛萌系及美型輕巧三大主題，一次集結小朋友開學標配五大類用品，包括書包、水壺餐具、文具組、睡袋及運動鞋，到大學生上課的科技3C用品、外宿必備的多功能小家電、輕便傢俱、涼夏生活日用品等，精選多款商品及組合推優惠5折起，線上購物還能再享好康，環球Online推單筆消費滿1500元領券現折100元、滿3000元領券現折200元，預計開學季商品線上線下整體業績將較去年成長30％。同時，搶最後一波暑假熱潮及迎接中秋烤肉熱季，全新個人燒肉品牌「燒肉老大」百貨首店即日起於Global Mall屏東市試營運登場，主打個人燒肉，320元起即可開烤，歡慶試營運，即日起至9月14日至屏東市燒肉老大用餐拍照打卡上傳臉書或IG，即贈限量8折優惠券。

因應開學季來臨，許多家長早已迫不及待幫子女添購開學裝備，根據Global Mall觀察，8月中起開學用品即逐漸湧現買氣，爸媽除考慮實用功能，可愛超萌圖案也備受青睞，今年購買預算提升約10％到15％，其中以書包、水壺餐具、運動鞋最為熱銷，也因此帶動開學用品買氣大增30％。

輕量護脊透氣、Q萌圖案兼具的書包為熱銷首選，尤其以中高價位書包最為熱賣，新北中和推BECKMANN「擴充護脊書包-糖果公主」原價4880元、會員獨享價4350元，內置護脊鋁片，有效轉移書包重量，加上分層收納大空間及專用防雨套，上學無負擔。桃園A8推OUTDOOR「開學獨家組合優惠」包括IMPACT寶可夢磁扣護脊書包＋恐龍午餐袋＋三角筆袋原價4438元、限量優惠價3590元，一次購足又能享超值。

此外，小朋友成長速度快速且運動量大，舒適運動服飾及輕盈透氣鞋款也是必要添購的商品，Global Mall新北中和集結多款運動服飾品牌推超值折扣，包括adidas kids「LOGO短袖POLO衫」原價890元、會員獨享價800元、adidas kids「機能運動鞋」原價2690元、會員獨享價2420元；或是Nike Kids「螢光休閒鞋」原價1600元、會員獨享價1490元。此外，新北中和推SAMSUNG「Tab S8＋X800鍵盤套裝組WIFI版」原價32490元、優惠價29241元；全國電子「ASUS Vivobook S3502 i5 2.8K OLED筆電」原價33900元、會員獨享價28888元，以及小米「Redmi Pad紅米平板」原價7999元、會員獨享價6999元。

博客來同樣看好筆記型電腦、桌機等3C用品需求，學生族首選方便攜帶「輕薄」款、再看「效能」、「品牌」，價格2萬到4萬的筆電最受歡迎，甚至不少學生族擁有兩台以上學習裝置，博客來主打品項，如輕薄時尚的Microsoft 微軟Surface Laptop Go 2 12.4吋，2萬元有找，高階平板電腦Samsung 三星 Galaxy Tab S8 Ultra 12G／256G SM-X900及筆電必備配件的Type-C hub集線器都是熱門選擇。即日起至31日，買筆電／桌機消費滿1萬1元，領券現折990元，買LCD螢幕不限金額，領券現折350元。買平板閱讀器消費滿1萬元領券折900元、滿4000元領券折600元。

博客來文具館攜手14大中、日知名文具品牌，包括KOKUYO、MIDORI、TOMBOW日本蜻蜓、PENTEL、uni 三菱鉛筆、珠友文化等，瞄準新手爸媽採買需求主打懶人文具，如「【童趣】2023小學生美勞提盒」，孩子課堂上的10項基本配備、歐美知名品牌畫材用品只要799元，以及內含足夠各種應用學科的20種文具「開學文具懶人包」，特價599元，一包滿足孩子學習上各種需要。