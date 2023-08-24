北市大同區一名曹姓工程師今年4月25日獨留3歲女兒於家中，後下樓參加社區管委會，未料女童因起床未見爸爸身影，竟爬上房間窗戶、身體懸掛於大樓外，隨後從7樓墜落身亡。士林地院近日審結，依過失致死罪處有期徒刑6月，緩刑5年，並須賠償140萬予前妻。

回顧此案，從事工程師的曹姓男子與妻子去年離婚，後獨自與3歲女兒共同生活。今年4月間，台北市大同區重慶北路某建物處，有民眾直擊7樓住家有女童抓著窗戶、身體懸掛於大樓外，但因女童父親外出不在家，不料發生憾事。女童頭部受創，意識不清，經送馬偕醫院搶救後宣告不治。

案經女童母親、曹男前妻提告，警方依涉犯過失致死罪將曹男送辦，後案由台北市社會局裁處。

根據士林地檢署起訴，依照兒童及少年福利與權益保障法規定，父母不得使6歲以下兒童獨處。然而曹男於案發當晚6時許從幼兒園接回女童後，卻留女童獨自在家，出門參加社區會議，導致女兒從房間窗戶墜樓身亡。

士林地院經審理，認為曹男身為一名父親，照顧年幼子女時，本應小心謹慎，卻一時疏忽，竟獨自留女兒在家，最後造成墜樓身亡不幸憾事。曹男於偵查期間坦承犯行，且與前妻達成調解，並將分期賠償她140萬元。

法官審酌，曹男坦承犯行，也無再犯之虞，全案最終依過失致死罪，判處6月徒刑，可易科罰金，緩刑5年；給付女兒母親140萬元。全案可上訴。