適逢曾文水庫建庫50年，台灣歷史博物館即日起推出「流域共構：雲嘉南百年水利與環境特展」，統整8個單位共數千份的水利史料，公開展出日本水利技師八田與一署名的工程手稿，透過觀展了解台灣如何打造1萬5000公里長的嘉南大圳，並維持百年不衰的水利功能。

為展出嘉南大圳水利工程歷史，台史博與氣象、水利、農業灌溉、文資等8個機關、民間及研究單位共組水議題研究團隊，研究歷時3年多，歷經18次田野調查、21場工作坊與50場以上的研究讀書會與座談會，還從農田水利署嘉南管理處中整理4500份水利史料，推出「流域共構：雲嘉南百年水利與環境」特展。

展覽現場將許多專業知識轉譯為易懂的互動遊戲與生動的圖繪插畫，帶觀眾回顧雲嘉南地區百年來的水利演變，從清代利用自然環境地形的私有埤圳，到日本時代整併為區域型水利系統；當代加入與環境共存、倡導水資源循環多次利用的永續觀念。

特展首次公開八田與一署名的嘉南大圳工程計畫書。呈現該水利團隊如何透過計算，掌握地形、雨量等自然條件，完成長達1萬5617公里可供灌供灌15萬甲地的大型水圳。

另外展覽中也提到當代分屬不同單位的水利人，各自運用儀器、工具克服水利困境，體會堅守台灣水資源崗位的「職人」精神。

台史博館長張隆志表示，水資源分配正是全球迫切議題，「流域共構」特展呈現台灣的軟實力。交通部中央氣象局局長程家平表示，透過此次展覽，連結水利科學與人文社會發展，促進民眾思考水的保存及利用。