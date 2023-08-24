受惠於強勁的AI產品需求，輝達第二財季（截至7月30日）營收季增88%、年增101%，達到135.1億美元，超越了先前自己設下的目標（110億美元加減2%）和市場寄予的崇高期望（112.2億美元）。此外，該公司預估第三財季營收為160億美元加減2%（約年增170%），亦超出市場預估的126.1億美元。

該公司並宣布另外買回250億美元自家股票，這是大多數公司領導層認為公司被低估時會採取的行動。

受此激勵，輝達周三盤後股價飆漲10%，微軟、Meta、Alphabet等其他大型科技股，以及超微（AMD）、博通（Broadcom）、邁威爾科技（Marvell Technology）、美超微電腦（Super Micro Computer）、C3.ai、Palantir等其他AI相關軟硬體廠亦同步走高。

那斯達克100指數期貨勁揚1.25%，標普500指數期貨漲0.7%。

在此之前，那斯達克100指數本來正準備迎來今年表現最差的一個月，其走勢之低迷讓投資人幾乎沒有樂觀的理由。但現在輝達發布的財報緩解了科技股估值已經脫離現實的擔憂，那斯達克100指數可能有機會逆轉劣勢。

Investing.com資深分析師Thomas Monteiro表示，輝達的業績顯示押注AI現在正帶來回報。這非常重要，因為它印證了今年以來一直支撐著科技股的說法。

與7月創下的高點相比，那斯達克100指數下跌了4%，目前其預期本益比為24倍。較7月份的27倍下滑，但仍高於過去10年均值（21倍）。

除了輝達之外，Autodesk、Snowflake和Splunk等三家軟體公司在周三發布業績意外強勁，也可望為科技股帶來提振。