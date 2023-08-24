為活絡宜蘭縣頭城鎮沿海5漁村的觀光，宜蘭縣政府首次舉辦《五漁罟浪祭》，9月9日至17日在頭城鎮外澳沙灘登場，今年主軸以「拉近人與海的距離」為核心，規畫衝浪、音樂、市集等活動，縣府期盼，能讓民眾感受到5漁村獨特的風土人文及生活樣貌，吸引遊客探索5漁村、鐵道的文化與風景。

《五漁罟浪祭》是免費入場，地點在頭城鎮外澳服務區，時間是周一至周四上午10時至傍晚6時，周五至周日為下午2時到晚間10時。

9月9日及10日舉辦的外澳沙灘音樂會，邀請第34屆金曲獎最佳台語女歌手鄭宜農、最佳單曲製作人JADE、入圍最佳新人獎的芒果醬Mango Jump、入圍金曲4項大獎且來自宜蘭的樂團A Root同根生，還有經典金曲樂團1976、四分衛阿山、wannasleep等多組陣容輪番開唱。

9月16日及17日首屆「罟浪盃衝浪賽」，賽事有逾百名浪人角逐，縣府工旅處表示，外澳沙灘得天獨厚的平穩浪況，包容了不同浪齡的衝浪客，所以本屆賽事特別規劃「親子組」比賽，讓大小浪人共享乘風破浪的樂趣。

工旅處表示，《五漁罟浪祭》的舉辦，剛好銜接剛閉幕的宜蘭童玩節，在9月9日至17日活動期間，伴隨海洋作息的「潮汐市集」，隨著漲、退潮時段邀請多組風格餐飲品牌參與活動。

《五漁罟浪祭》還結合外澳文化特色舉辦「百人牽罟」，邀請大家體驗外澳具代表性且兼顧永續的捕魚技法；「趴板衝浪」是透過岸邊簡單教學即可享受乘浪樂趣；「沙板體驗」就像衝浪與滑板結合，特色為不需下水，在岸上就能享受衝浪般的暢快感。

工旅處表示，宜蘭為北台灣旅遊勝地，然而頭城5漁村「石城、大里、大溪、梗枋、外澳」，卻因雪隧開通後，濱海公路的旅客減少而受到衝擊，透過《五漁罟浪祭》的舉辦，希望民眾能一起駐足宜蘭頭城、細細品味地方情感。