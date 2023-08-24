黃姓男子看中桃園平鎮1間洗衣場，認為其後方鐵皮屋可以掩護製毒，今年4月指示朱姓製毒師傅向不知情業者承租後，黃提供大批毒品原料。不過5月就被警方查獲，起出K他命9.5公斤、半成品1242公斤，檢方偵結，將黃男等4人依《毒品罪》起訴。

檢方調查，綽號「阿翔」不名男子和黃姓男子謀議後，指示朱男向不知情的鄧姓業者承租平鎮1間洗衣場後方的鐵皮屋掩護，2023年4月間，黃男提供製作K他命先驅原料三級丁氧羰基去甲基愷他命、資金及其他設備等讓朱男、杜男製毒。並又招攬張姓男子一起加入行列，刑事局、龍潭警分局、平鎮警分局5月25日持搜索票搜索破獲。

黃等4人坦承犯行，檢察官李佳紜經縝密蒐證後於近日終結提起公訴。同時考量查獲毒品成品、半成品數量高達1千公斤以上，又查扣之製毒化學原料、器具等物品均有害人體健康、危及保管人員安全之風險，屬易生危險之物，已於偵查終結前依《刑事訴訟法》、《毒品危害防制條例》、《檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法》等規定，先行聲請法院裁定沒收銷燬及依檢察官職權核發命令取樣後銷燬。

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