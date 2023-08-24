自2021年來，歐洲房地產股的估值已經砍半，來到約1310億美元左右，但是隨著獲利預期的改善，市場情緒在七月開始產生變化。

歐洲房地產股指數在七月上漲約10%，跑贏大盤。而隨後在八月出現震盪。

瑞銀歐洲股票策略主管Gerry Fowler說，由於人們押注歐洲央行將只在9月升息一次，歐洲的債券殖利率似乎已經回穩，這已開始緩解了房地產股的壓力，同時激起了更多投資人的興趣。

「對於房地產公司來說，情況不是特別的好，這也就是為何它們的股價有巨大的折讓。我們將預計股價會全面恢復估值嗎？也許不會，但是就進行的方向而言，情況也許已開始轉變」。

不過Pictet Alternative Advisors的執行長Zsolt Kohalmi說，歐洲需要降息150基點，才能激發(房地產)市場，目前由於買家和賣家無法對價錢達成一致協議，形成交易的一種「對峙」困境。

「今年夏天一些人開始押注一切都會更美好，通膨會降溫，利率會下調，房地產的一些結構性因素將會得到解決」。「這是一種情景。但我不知道這有多可能，我認為，這將需要更長的時間，我們可能還會再跌低一點，然後才會出現上漲」。

多數投資人的頭腦仍保持清醒。美銀在八月的基金經理人調查(FMS)顯示，投資人已經投降，持有部位(持倉)一路下滑到2008年的水準，購買REITs(不動產投資信託)主要為反向操作。

法國外貿銀行的投資銀行部門在七月的一份報告顯示，今年第一季歐洲商業不動產交易量，為年減60%。該行正在對房地產價值下降進行建模，並認為22個REITs中，有6個存在評級下調的風險。

法國興業銀行認為，今夏的反彈是一個錯誤的開始，並認為房地產業的獲利並沒有明確的方向。