韓蔚廷也指出，富邦華一銀行今年上半年提存增加，主要是受到大陸政府的要求一般放款的提存比(GP)從1.5%提高至1.8%，受此一次性調整，因此富邦華一提存金額上升，之後放款提存也要依新規定進行提存。

在對大陸經濟前景的看法方面，韓蔚廷表示，大陸經濟目前處在一個轉折點上，經濟動能在疫後不如預期，不動產市場也有較大的壓力，變數仍然是有的。目前大陸政府有持續的救市措施，包括降息、鼓勵對不動產放款等，相信後續還是會有持續的救市激勵市場措施，樂觀看待各種措施。不過，在投資授信方面目前是比較謹慎，去年富邦華一就已經暫時停止對「小微企業」的放款。

整體北富銀行對中國大陸的總曝險金額為1千億元左右，400多億元是在授信，六成是台資企業，四成才是大型國為主。北富銀對富邦華一的投資金額為200億元，目前依金管會監理標準，目前北富銀對中國曝險占淨值比約在四成左右，並沒有超過100%的門檻。

今年上半年富邦華一放款年增8.6%，NIM年減100bps，反映人民幣降息、減降線上貸款及美元存款成本增加。受惠美元利差擴大，若考量SWAP收益，NIM為1.27%，較去年年降幅收窄為22bps，資產品質以維持穩健為目標。