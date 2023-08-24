新竹市長高虹安擔任立委期間，涉嫌將助理月薪以少報多，將多報的差額46萬30元公款挪為私用，買雙眼皮貼、衛生棉等日用品，檢方斥責她公私不分、貪圖小利，依貪汙罪之利用職務詐取財物罪與刑法偽造文書罪起訴，她任立委辦公室時的下屬陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷和王郁文也遭起訴。台北地方法院24日下午4點30分，公開抽籤決定承審法官。

北檢起訴指控，高在2020年至2022年立委期間，將助理月薪以少報多，多報的差額須繳回。對於助理的加班費，除高虹安每月同意給的「獎金」可實際領取外，其他申報的差額，都要配合繳回給高。

高將46萬30元公款，拿去買自己的雙眼皮貼、衛生棉、頭痛藥及私人餐費等，或個人禮品、花籃、紅包、咖啡機、衛生紙等辦公室用品、文具、餐具等，可說遍及食衣住行。

檢方偵結認為，高構成貪汙罪的利用職務詐取財物罪，可判處7年以上有期徒刑，得併科6000萬元以下罰金。檢方還特別指出其銀行存款達1200萬元，財力豐厚，竟反壓榨憚於她權勢之下屬助理，配合共同虛報、浮報酬金與加班費，向立法院詐取該院編列的人事費，用於委員辦公室及個人私用等支出。

高的助理、男友李忠庭涉案部分，檢方認定他確實有實際從事助理工作，對他不起訴。另位助理、曾被封為「台大13妹」的「公衛文」王郁文遭起訴，另3名遭起訴的助理陳奐宇和黃惠玟、陳昱愷，檢方考量3人偵查中自白犯行，態度良好，無獲得犯罪所得，請法院減輕其刑。