民進黨立委賴品妤今（24）日出席醫藥記者會，會後指控中天記者追訪害她跌倒，但中天隨即還原影片，顯示記者並沒推她，引起熱議。網路論壇PTT也有網友翻出3年前立法院朝野攻防時，賴品妤也曾有經典的「仆街」新聞畫面，當時賴品妤還在臉書說「能打敗自己的只有我自己」。如今也遭網友酸是「自摔小公主」、「二摔小公主」。

賴品妤今發生摔倒意外引發討論，PTT網友也翻出2020年6月立法院朝野攻防，「賴品妤立院吐舌、仆街成焦點 獻唱直嗆：音準比高嘉瑜好」的新聞。當時賴品妤就在立院官員席自摔「仆街」，還被網友做成哏圖，引發討論。

賴品妤當時也在個人臉書轉發「仆街照」，自嘲「？？？？？能打敗自己的只有我自己。」許多網友也笑說，「迷因界真的非常競爭」、「不愧是技術指導」、「這摔法上一次看到是在世足賽」。

過去的新聞被轉發到PTT上後也引發網友熱議，「我當初也蠢到以為她是素人」「快笑屬，根本就是個諧咖阿」、「自摔小公主」、「二摔小公主，無三不成禮」、「立法院假摔王競賽」、「看來很會跌倒」。