警方掌握證據22日報請彰化地檢署指揮偵辦，23日將洪姓犯嫌拘提到案，起出作案衣著等相關證物，不過香油錢早就被洪男給花完。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

警方說，洪嫌竊賊落網後，向警方提出想向媽祖懺悔的請求，鑑於媽祖神威赫赫，教化之效，昨天在警方的陪同戒護下，帶著洪姓竊賊到合興宮媽祖前懺悔，向媽祖神像跪拜，祈求原諒。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣埤頭鄉地方信仰中心合興宮廟內香油錢遭竊，廟方報警調閱相關監視器鎖定洪姓犯嫌，發現他前後翻牆進廟偷了7次，共得手20萬，洪嫌昨落網後要求到合興宮懺悔；廟方表示，媽祖慈悲不追究，但洪嫌屢次偷竊，竊盜罪為公訴罪，只能交由警方處理。

埤頭鄉合興宮供奉炸彈媽祖，是當地重要信仰中心，每年大甲媽遶境必定到訪，近日廟方發現香油錢不斷遭竊報警，從廟方監視器畫面發現，竊賊深夜12點到1點左右翻牆入廟，以長條物向香油錢箱內黏取香油錢，警方鎖定有竊盜及毒品前科的洪姓犯嫌。

廟方16日報警，警方23日火速將竊賊逮捕歸案，洪男前後進入廟裡偷竊7次，一共得手近20萬元，警方掌握證據22日報請彰化地檢署指揮偵辦，23日將洪姓犯嫌拘提到案，起出作案衣著等相關證物，不過香油錢早就被洪男給花完。

警方表示，洪姓竊賊食髓知味，從8月中旬開始多次潛入合興宮行竊，一共7次均得手，廟方粗估損失金額約新臺幣20萬元。訊後依竊盜及毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦。

警方說，洪嫌竊賊落網後，向警方提出想向媽祖懺悔的請求，鑑於媽祖神威赫赫，教化之效，昨天在警方的陪同戒護下，帶著洪姓竊賊到合興宮媽祖前懺悔，向媽祖神像跪拜，祈求原諒；呼籲有心人士勿心存僥倖，現今監視器密布，切勿以身試法。

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