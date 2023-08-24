【全程字幕】還原現場16秒畫面曝！賴品妤受訪逃跑自撞腳架跌倒 中天記者攙扶反被狂吼：你推我 @ChinaTimes ​

民進黨立委賴品妤近期因「雲豹小公主」爭議話題，讓綠電利益與民進黨的關係、甚至與賴清德所屬新系的關係遭受質疑；而她今（24）日閃躲記者追訪時摔倒還反控中天記者推他，反 遭中天還原影片打臉。引發網友熱議。對此，連綠粉也看不下去，在ptt發文要賴品妤別再出來失分、傷害民進黨的選情了。

賴品妤今指中天推她，但包括許多媒體人，甚至連北新議員鍾沛君都還原影片顯示，應是她被攝影機腳架絆倒，站出來反擊。

鄉民「ppp123」今在PTT黑特板發文喊話賴品妤，要她不要再出來掉分了，他指出，針對綠能相關爭議，賴勁麟已經請辭雲豹董事長，「就冷處理就好」，別一直到處挑釁、開新戰場。「ppp123」也直呼，賴品妤今天怪罪記者推她，結果不僅有拍到畫面，又有人證替記者感到委屈，賴「都不怕被側翼網軍拿來做文章？」

其他鄉民也留言表示，「好的不學，學壞的」、「我覺得她要控制一下情緒，這樣觀感不會好」、「考驗她那區選民智商的時候到了」。