華航（2610）第四季客貨運可望同步成長，總經理高星潢今（24）日表示，通膨使得消費者將支出轉向旅遊，目前客運訂位率逾5成，貨運量也優於預期，第四季是航空貨運傳統旺季，今年有提前進入旺季的走勢。

另就台積電（2330）在亞歷桑納州設廠，鳳凰城市長日前來台討論台北直飛鳳凰城一事，對此，高星潢回應，當地氣溫太高，噴射機在這種氣候下起飛，不僅對於飛機性能影響大，酬載也會受到很大限制，可能一架飛機300個位置，只能載250人，票價如何計算可以被市場接受，都需要評估。

高星潢指出，通膨使得消費者將支出轉向旅遊，第四季訂位率逾5成，客運可以持續樂觀看待。華航也申請第1架A350-900租機，預計明年第一季加入營運，會看需求決定飛行航點，第2架A350還在洽談中。

華航今日舉辦公益機師體驗營，首度邀請桃園家扶中心兒少學童化身小小飛行員，期盼學童透過實際活動，接觸航空產業，學習航空知識及開拓視野，度過一個難忘的暑假，高星潢特地出席鼓勵學童，未來一同翱翔天際。