VNG在申報文件指出，規劃發行逾2,170萬股，但每股價格區間尚未定案。上市籌措的資金將用於支付原始外國投資者以及償還債務。
知情人士透露，VNG擬藉由在美IPO籌資約1.5億美元。
VNG成軍於2004年，總部在胡志明市，旗下事業包括線上遊戲、支付、雲端刷務以及越南最受歡迎的訊息App Zalo。這家新創公司私募估值超越10億美元，是越南第一家獨角獸。目前的股東包括中國社群媒體與遊戲巨擘騰訊（Tencent）、新加坡國有投資公司淡馬錫（Temasek）。
根據美國證交所（SEC）資料顯示，越南網路公司VNG在美提出股票首度公開發行（IPO）申請。這將是首家赴美上市的越南科技業者。
VNG在申報文件指出，規劃發行逾2,170萬股，但每股價格區間尚未定案。上市籌措的資金將用於支付原始外國投資者以及償還債務。
知情人士透露，VNG擬藉由在美IPO籌資約1.5億美元。
VNG成軍於2004年，總部在胡志明市，旗下事業包括線上遊戲、支付、雲端刷務以及越南最受歡迎的訊息App Zalo。這家新創公司私募估值超越10億美元，是越南第一家獨角獸。目前的股東包括中國社群媒體與遊戲巨擘騰訊（Tencent）、新加坡國有投資公司淡馬錫（Temasek）。
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