爭議不斷的新竹棒球場報告出爐，新竹市長高虹安今（24）日透露，由美國職棒大聯盟指定的專家Brightview公司經過分析，證實這座花了12億的棒球場，品質「連美國高中校園操場」都不如。對此，國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧認為，不只是新竹市立棒球場，政黨輪替後，全台的前瞻建設都該仔細盤點，檢討效益、體檢工程以及清查弊端。

新竹市府日前邀請美國大聯盟場務專家來台做檢測，相關報告結果顯示包括：表土層材質無法提供足夠的排水性能，甚至會升高球員受傷的風險，降雨及草皮積水後，排水速度會很慢，在雨期時將很難進行比賽；表土層下方之清碎石層含有細小的石塵顆粒，這些顆粒被鎖定且太過緊實，以至於水份無法進入此層以下的排水系統，這種材料通常不被批准作為運動場場地的生長介質或排水材料；內野土壤成分未達職業標準，甚至未達高中、公園、綜合休閒場館的一般標準等。

游淑慧今發文表示，新竹市立棒球場去年只打兩場就弄傷三名球員，停賽關閉後，林智堅被批評「只會蓋公園，不會蓋球場」，但看了美國專家的報告才知道，林智堅不但不會蓋球場，恐怕連公園也不會蓋，叫他「公園堅」還高估了他。

「這就是為什麼我們必須持續監督前瞻計畫」。游淑慧強調，以建設為名卻債留子孫，編預算、審預算、花預算的，沒有一個人需要為了計畫成敗得失負責，完全不合理。

游淑慧也喊話新竹市政府，希望能提出務實可行的改善措施，也務必要追出工程弊端，畢竟是12億元納稅錢，竟然連高中操場、公園都不如。游淑慧也重申，不只是新竹市立棒球場，政黨輪替後，全台的前瞻建設都應該仔細盤點，檢討效益，體檢工程，清查弊端。