新北市土城區金城路三段的「土城變電所」，是周遭居民詬病的嫌惡設施，地方民代積極爭取，讓變電所設施室內化及移除電塔，並爭取部分空間設置綠蔭步道。台灣電力公司今（24）日邀請多位民代出席「土城變電所綠帶廊道啟用典禮」，立委吳琪銘指出，綠色廊道讓居民擁有美麗的城市景觀，將帶給土城全新風貌。

土城變電所占地4.8公頃，服務土城、三峽、板橋、中和等地區用電需求超過半世紀，隨都市開發與周邊大樓興建，原先農地成為商業大樓，電塔成為居民的嫌惡設施。

2017年，立委吳琪銘促成變電所及纜線室內化工程，變電所周邊則改建為綠色廊道，未來部分土地將變更為公園、商場及捷運出入口，提供民眾休憩使用。

吳琪銘表示，綠色廊道重新定義城市規劃，實現城市與自然的和諧共存，結合土城變電所，打造一個充滿綠意的城市綠化走廊，讓居民擁有了一條可以散步、運動、放鬆心情的綠化走廊。