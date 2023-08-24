全家攜「uno pasta」開賣「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」與「獵人雞肉丸子茄汁鉛筆麵」，155元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

7-11自有鮮食品牌「Ohlala」主打「卡波納拉義大利麵」、「熱那亞羅勒義大利麵」，並於OPEN POINT APP推1點加79元限量兌換活動。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

超商鮮食持續精進，堪稱24小時都能吃到媲美街邊店的好滋味。全家2022年推出義大利麵品牌「uno pasta」凝聚消費者心佔率，一舉創下逾8億元業績，今再宣布與具義大利官方認證、台北最強義大利餐廳之稱的「solo pasta」攜手推2款義大利麵新品，加碼送義大利麵購物金；7-11異國料理每年以雙位數穩定成長，陸續推差異化義式風味料理、小份量冷凍品「御料小館」杯裝系列、「天素地蔬」植物肉義大利麵等多種選擇，義大利麵近5年來已是麵食結構中成長幅度最強商品，每年熱銷破2千萬份，平均每2秒就有1人到7-11購買。

「全家」泛鮮食業績連年看漲，其中義大利麵品類近3年皆穩健成長2成，上半年更以超商首創「冷義大利麵」產品線再攀高峰，蕃茄鮪魚、明太子鮭魚及羅勒海鮮三款在上市一個月均創下千萬銷額，目前架上義大利麵品項達13款、商品組合多元完整，預估今年業績可增逾3成。看好「uno pasta」義大利麵成長力道強勁，「全家」與長榮空廚合資成立的「長家國際食品」將於第四季稼動，成為供應義大利麵產品的專門廠。

全家uno pasta深受消費者喜愛，觀察消費輪廓，購買族群以25-44歲為主力客群，廣受學生族群與年輕上班族喜愛，其中奶油培根義大利麵、蕃茄肉醬義大利麵與四起司煙燻火腿焗麵為銷售排行榜常勝軍；醬汁部份，奶油白醬以女性客群為購買主力，男性則偏好蕃茄紅醬、青醬經典口味；清炒風味則是辦公型、商業型商圈銷售最佳，為年輕上班族午晚餐偏愛購買的鮮食商品。

全家今再攜手「solo pasta」主廚王嘉平，以便利商店首見、義大利百年製麵品牌De Cecco的貓耳朵麵體、頂級進口食材做出差異化，端出2款新品「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」與「獵人雞肉丸子茄汁鉛筆麵」。「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」特選義大利百年製麵品牌De Cecco貓耳朵麵，為便利商店首見的特殊麵體，搭配義大利傳統秘方香料醃製香腸絞肉及大量拌炒青花菜，麵體特殊凹槽造型，一匙入口就能嚐得到絞肉與青花菜，爽口又滿足。

「獵人雞肉丸子茄汁鉛筆麵」同步選用進口De Cecco鉛筆麵體，以黑橄欖、牛肝菌、鮮奶油等頂級天然食材熬煮成粉紅醬汁，搭配特製手工製成的香料雞肉丸子，醬汁的馥郁香氣結合口感鬆軟的肉丸，成就豐富味覺饗宴。即起至9月3日限時兩週，凡於店舖使用全盈＋PAY購買「uno pasta」義大利麵全品項商品，即享15元折扣；購買「solo pasta」聯名新品，再加碼送義大利麵15元購物金優惠券。

7-11於2022年領先超商通路推出全新品牌「Ohlala」，將義大利麵與燉飯兩大品類從包裝到口味全面革新， 為滿足眾口各異饕客味蕾，研發團隊使用杜蘭小麥開發「乾燥義大利麵」、「筆管麵」、「生義大利麵」等多款麵體搭配青醬、紅醬、白醬、清炒等4大口味，滿足消費者對義大利麵日趨分眾的需求。

7-11自有鮮食品牌「Ohlala」近期也推新品，由義大利籍主廚指導的「卡波納拉義大利麵」，道地蛋黃奶油醬與傳統南義煙燻作法的櫸木煙燻厚切培根完美融合，每一口都吃的到滿滿奶油香氣；另一款「熱那亞羅勒義大利麵」靈魂醬料起源來自於義大利北部盛產的羅勒的城市，其著名調味醬｢熱那亞醬」，與鮮蝦和輸日等級蛤蠣拌炒後香氣十足，關鍵麵體則是使用杜蘭小麥製作的義大利麵條，微波加熱後依舊Q彈美味。新品上市於OPEN POINT APP 推出1點加79元限量兌換活動，性價比相當高。