朱立倫痛斥，民進黨錯誤能源政策害台灣缺電，缺電就燒煤炭、天然氣等發電，造成空汙嚴重影響國人健康。（楊靜茹攝）

國民黨黨主席朱立倫24日至南投與工業區業者座談，隨後陪黨籍立委馬文君到草屯朝清宮媽祖廟參香、草屯婦女團體座談，針對民眾擔心戰爭、害怕缺電等議題，朱立倫痛斥，民進黨錯誤能源政策，一間一間關閉電廠，造成台灣缺電，無法穩定發展經濟。

朱立倫在草屯朝清宮致詞時表示，他祈求天上聖母兩岸能安定、和平，他剛剛與南崗工業區業者座談，大家除了憂心兩岸戰爭，也害怕缺電，若缺電很麻煩，唯有國民黨重新執政，才能保障大家不缺電，讓社會安定、和諧；認為侯友宜新北市執政5年，年年都是五星級市長，若當選總統，相信也是最好的總統。

朱立倫痛斥，民進黨錯誤能源政策，一間一間關閉電廠，造成台灣缺電，缺電就燒煤炭、天然氣等發電，造成空氣汙染，嚴重影響國人健康，煤炭、天然氣也仰賴進口，若遇到颱風等天災，或是對岸軍演、兩岸擦槍走火發生戰爭，就可能沒電，讓台灣有安全、乾淨、穩定的電是國民黨的目標。

立委馬文君重申，國家最首要任務就是讓百姓安居樂業，而國民黨一定有這樣的能力，因為國民黨過去執政時，不管國政、經濟等發展，國民黨一直是安定的力量，讓百姓安居樂業是國民黨的主要訴求。