十多年前成立於馬來西亞，後來總部搬到新加坡的新創公司Grab，其App所提供的服務，除了當初主打的網約車之外，還包括餐點食物外送，以及線上金融業務等多元化項目。

Grab指出，預計第三季，而不是之前預估的第四季，就可提早完成損益兩平。另外，上季經調整後的虧損金額，已縮小到要比預期來得好，銷售量也比外界預估佳。

自從2012年成立以來Grab事業發展火速，但面對來自印尼的GoTo，以及新加坡Sea等強勁的競爭對手，Grab在擴張版圖與吸引客群方面投入大筆資金，虧損也不斷擴大。因最近財務重點放在管控成本上，六月才剛裁掉一千多名員工，Grab也首次嘗到即將獲利的甜頭。

彭博社統計，從2021年第四季起算，已連續六季營業虧損都在減少，一季要比一季更接近獲利。花旗表示，Grab在行動與交貨方面特別有進步，未來展望也反應出Grab成本控制得宜，以及執行方向明確。

Grab最新財報顯示，調整後的全年LBITDA（息前稅前折舊前與攤銷前虧損）可望落在3000萬至4000萬美元之間，而不是五月時預估的1.95億至2.35億美元。第二季虧損縮小至2,000萬美元，較外界預測虧損6,460萬美元要小很多。同時，營收更是大增77%，來到5.67億美元。

Grab是東南亞網路巨擘之一，在支出與獲利之間有良好的平衡點。上周，對手GoTo縮小2023年虧損預估，至於公布營收不佳的Sea，扔出想要擴增電子商務投資的計畫。

彭博社指出，Grab將損益兩平的完成時程，從第四季度提前至第三季，並且第二季營收與調整後EBITDA分別比市場預估要高出4%與70%，預估Grab的訂閱戶，平均支出是非訂閱的三倍，可為2023年淨利做出5000萬至9000萬美元的貢獻度。