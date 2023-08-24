數位部表示，有關社會關心大型跨境數位平臺與新聞業共榮機制進度，行政院在跨部會小組努力下，由數位部主責的對話平台，已經進行兩輪共六場對話，期間Google已提供3年新台幣3億元共榮基金，目前也正在對新聞業說明申請方式。數位部與文化部、NCC並預計本月底啟動第三輪對話，謀求各方更多共識，目的正是希望共榮機制能夠持續向前推進。

數位部指出，推進立法須先提出草案，而草案涉及立法路線與機制，亟需社會共識。凡認真關心此一議題者都會注意到，或有新聞業透過社論與公協會表示意見，或有相關學者召開記者會提出主張，以及關切此議題立法委員所提出質詢，對於我國應該採澳洲議價模式、基金模式（包含是否課徵數位稅等）、歐盟著作鄰接權模式，看法分歧，尚未聚焦。

針對有報導提及「大型數位平台願意遵守法令」一事，數位部說，所謂遵守法令，是否能夠確實帶給新聞媒體更多資源，值得社會共同思考討論。以年初歐盟國家捷克為例，在修正《著作權法》後遭遇挑戰，Google即認為捷克的修法將導致其在捷克境內服務存有法律風險，因此在遵守捷克法律的前提下，暫時停止Google新聞相關服務，包括編輯推薦、Showcase等。

數位部說，又如加拿大今年新立法《線上新聞法》，但於8月1日施行時，Google與Meta便宣布「基於法遵」，中止加拿大使用者透過其相關服務獲取新聞內容，Google將加拿大新聞連結刪除，Meta也在同日跟進。因此，透過多輪對話凝聚社會共識、找出適合台灣新聞業與大型數位平台共榮機制與方向，實為涉及是否立法、如何立法的重要進程。