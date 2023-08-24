被封為「地表最閃夫妻」的藝人王陽明、蔡詩芸，日前傳出婚變消息，震撼外界。昨（23日）晚間，蔡詩芸出席活動，看起來活力十足，心情沒受太多影響，而她的IG自介保留「wifey（老婆）」，證明與王陽明仍是夫妻。

蔡詩芸婚後事業心強，不希望只當人妻、人母，她加入《大嘻哈》擔任評審，非常專注地投入，而她的歌曲《天大地大》也收錄在新電影《喜幹會 Joy Ride》原聲帶，積極地擴展音樂版圖。昨（23日）晚間蔡詩芸出現在《喜幹會 Joy Ride》的包場活動，她戴上墨鏡，一身勁裝打扮，開心地宣布《天大地大》被收進《喜幹會 Joy Ride》裡，看起來絲毫不受婚變傳聞影響。

蔡詩芸昨出席《喜幹會 Joy Ride》的包場活動。（圖／IG@蔡詩芸）

蔡詩芸稱呼自己為媽媽、妻子、音樂人。（圖／IG@蔡詩芸）

王陽明、蔡詩芸過去常高調放閃，恩愛的模樣深植人心，未料最近傳出兩人的教養方式、家庭觀念不一，加上各自忙於工作，導致感情變淡，社群平台已4個月未同框，且最後一次公開露面是今年3月，還被媒體拍到疑分居，婚變傳聞不脛而走。

而王陽明先前受訪承認夫妻倆的相處時間確實變少，現在很珍惜一家三口團聚的時光，「女兒還是最重要」，儘管兩人有時會為了小孩的教育吵架，但王陽明認為這是每對夫妻都會遇到的事，只有當事人最了解。