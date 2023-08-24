經寶精密為泰國第一大客製化精密金屬機構件的生產製造商，公司依靠卓越的技術能力及長期以來多元化的業務布局，今年在航太、伺服器、泰國的數位飲料機取得令人矚目的成績，尤其是在航太的部分，在原有的新機駕駛艙航電機構件的基礎上，公司正式踏入航太售後市場的維修改裝領域，在航太維修改裝件的挹注下，自今年一月起連續挑戰營運新紀錄，並在7月再度創下單月營收新紀錄達新台幣2.15億元。

展望下半年，公司的成長引擎主要來自於航太、泰國數位飲料機、伺服器，雖然新跨入的航太維修改裝件在第四季會配合客戶做生產調整，但是在Airbus官網上公布的新機製造排程產量提高，也象徵新機駕駛艙航電機構件的穩定出貨。

泰國的數位飲料機客戶則是在上半年的市場運營布局調整後，下半年開始陸續恢復正常拉貨，伺服器也在AI風潮的帶領下，直立式機櫃的出貨有增溫的趨勢，將有助於維持公司的營運。

公司除了持續在航太AM市場的布局，也積極導入AI智能機器手臂的製程改革，配合正在興建新的電焊研磨廠，重新規劃大型機構件的生產基地，進一步擴大產能。