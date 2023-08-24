屏東里港鄉年初發生越南籍移工遭國人誤打枉死，成為屏東首宗適用國民法官法審理的案件，但被告與被害人家屬都不希望交由國民法官審理，案經6名被告向屏東地院提出書面聲請後，法官24日裁定該案不行國民參與審判。

據了解，綽號「亮亮」、在里港鄉某小吃部上班的陳姓越南籍女子，向台籍廖姓男友抱怨常遭來店消費的同鄉潭男、阮男騷擾後，廖男教唆小弟去教訓對方，不料卻導致無辜的範男遭亂棒打死，全案共造成1死4輕重傷，檢方依殺人、殺人未遂等罪嫌起訴廖等6嫌，並依國民法官法規定送屏東地方法院行國民參與審判。

但在首次程序庭時，不僅被告方認為該案案情複雜、涉及跨國作證以及兒少法，當庭聲請裁定不行國民參與審判程序，被害人家屬也提出相同請求，其一家屬指出，該案件相當複雜，他不信任國民法官，希望由職業法官審理，另一被害家屬則稱，他擔憂會選到歧視移工的國民法官，所以也希望由職業法官審理。

案經6名被告向法官提出書面聲請後，法官24日裁定該案不行國民參與審判。

法官指出，依國民法官法規定，參與刑事審判程序的前提，必須是檢辯雙方在法庭上的法庭作為、需能使國民法官易於理解，也就是應達到「目視耳聞，即知其意」的程度，才能使國民法官與職業法官達到「合審合判」的目標。

為此，法官審酌該案太複雜、被告眾多，使國民法官不易聚焦爭點，甚至連哪位被告到底做了何事，都有可能因被告人多、證據繁雜，導致國民法官無法做出正確與公正的判斷，因此裁准被告的聲請，該案不行國民參與審判。