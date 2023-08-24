花蓮以35歲陳姓男子為首的販毒暴力討債集團 ，以經營海鮮燒烤店作為掩護向年輕學子販毒。（羅亦晽攝）

花蓮縣警局副局長賴吉雄說明檢警合作破獲以35歲陳姓男子為首的販毒暴力討債集團。（羅亦晽攝）

花蓮以35歲陳姓男子為首的販毒暴力討債集團 ，利用經營海鮮燒烤店為掩護，從事販毒行為，並對借款人放高利貸進行暴力討債，牟取不法利益，警方22日前往燒烤店等8處搜索，拘提陳男等6人到案，查扣近4000包毒品咖啡包等物，案經檢方複訊，陳聲押獲准，其他5人以3至5萬元交保，在開學前夕攔截毒品侵入校園。

花蓮縣警局6月接獲情資指出，以陳男為首的不法集團，利用在花蓮經營海鮮燒烤店的據點，販售毒品咖啡包與年輕學子，並假好心地借錢給受害者，且不言明利息，等到還款時再重利相加，對方因無力還款躲避到外地，他卻帶著小弟恐嚇受害者家屬，不僅暴力相向，還逼他們另簽本票，以謀取不法利益。

花蓮縣警局副局長賴吉雄表示，案經刑警大隊長期蒐證，22日在花蓮地檢署檢察官葉柏岳指揮下，與少年警察隊、吉安分局等，兵分多路的前往海鮮燒烤店等8處搜索、拘提6人到案，當場查獲3931包毒品咖啡包、307根彩虹菸、27.4克安非他命、4.31克乾燥大麻花、3.28克愷他命、現金5.2萬、21張本票及1批不法刀械等，全案依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防治條例移送花蓮地檢署偵辦。

檢方訊問後認為，陳男涉犯違反毒品危害防制條例等罪，且嫌疑重大，有羈押原因及必要，23日向花蓮地院聲請羈押禁見獲准，其他5人則分別諭知具保3至5萬元候傳。

據了解，陳男的成員多為20出頭的年輕人，販售毒品對象以中輟生為主，販售模式採先收費後交貨模式，購買人交付現金後，他們會額外通知取貨地點，以躲避警方查緝；暴力討債受害者有8人，其中一人的家屬更被逼簽本票，另外還有21人因遭放重利，債務仍待清償。

警察局長呂世明表示，開學在即，特別要求掃黑專責隊將恐嚇取財、重利、強制、毒品等罪嫌移送法辦，透過強力痛擊販毒黑幫，還給校園清新環境，提醒民眾如發現可疑或不法情事，請即向警察機關舉報，共同維護社會治安。

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