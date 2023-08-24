為因應日漸增加的日、韓觀光客，提升大台北地區觀光服務品質，台北捷運公司規劃於台北車站、台北101／世貿、東門、西門、龍山寺及劍潭等21站為示範車站，即起完成列車日、韓語到站廣播，並於8月底前完成日、韓語車站站名指標。

北捷表示，因應近年日、韓觀光客增加，原本擇定15站提供韓語到站廣播，擴大為21站，即起完成市政府、淡水、士林、台北車站、中山、東門、台北101／世貿、西門、龍山寺、劍潭、中正紀念堂、北投、新北投、民權西路、松江南京、忠孝新生、古亭、南京復興、忠孝復興、大安及南港展覽館等21站的列車日、韓語到站廣播。

北捷說明，列車到站廣播方式，調整為國、外（含英日韓語）、閩、客語，車門上方顯示器則是以中、英文含車站代碼輪流播放到站站名。

北捷指出，8月底前也會完成21個車站的車站指標，包括月台圓柱、月台上方橫柱以及月台門單一路線圖，加註車站站名的日、韓語翻譯。為提供正確的日、韓文字，工作小組極為慎重，採直接印製文字方式，取代以往割字工法，避免在貼覆時，漏掉文字筆劃的情形。

北捷舉例，韓國的漢字唸法與中文不盡相同，以捷運「東門」站為例，韓語的「東門」有3個拼寫法，包括漢字唸法的「동문」、以英翻韓「동먼」和中翻韓「둥먼」，在徵詢多家專業翻譯社建議後，採用最貼近中文發音的「둥먼」，作為指標的韓語翻譯，是為考量遇韓國旅客問路，以此發音最容易讓國人辨識。