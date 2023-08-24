台中市台61線西濱快速道路南下157.4k處24日上午傳出轎車、沙石車、貨櫃車及大貨車連環相撞事故，綠色轎車碰撞後又向右前方衝去撞上護欄停止，車頭毀損嚴重。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

影》台61線4車撞一團，貨車「頭身分離」躺路間，3人輕傷送醫。

台中市台61線西濱快速道路南下157.4k處24日上午傳出轎車、沙石車、貨櫃車及大貨車連環相撞事故，現場4部車輛撞成一團，占據三線道，導致3人輕傷送醫，幸無大礙，警消獲報後立即前往處理，4車皆無酒駕情事，詳細肇因尚待進一步釐清。

事故發生於24日上午10時41分許，當時29歲曾男駕駛著載運砂石的曳引車沿台61線南下內車道行駛，行經157.4K處、鄰近龍井匝道口時，與行駛於中線道、63歲郭男駕駛的綠色轎車發生碰撞，綠色轎車碰撞後又向右前方衝去撞上護欄停止。

而後方48歲王男駕駛大貨車與50歲謝男駕駛的貨櫃曳引車疑似為了閃避前方事故也發生碰擊，撞擊力道之大，大貨車被撞到頭、身分離，不僅車頭被削去一半如「敞篷車」般向前衝去又撞上綠色轎車，車身也橫躺路中，整起事故占據三車道，現場一片混亂，一度造成交通壅塞，後方車輛僅能慢慢S型繞過前進，所幸僅3人輕傷送醫。

警消獲報後趕往現場處理並協助排除事故，針對4車駕駛實施酒測後，皆無酒駕情事。警方表示，綠色轎車駕駛郭男及車上乘客62歲徐女和大貨車駕駛王男3人全身痠痛、多處擦挫傷但意識清醒，送往梧棲童綜合醫院救治，幸無大礙。另外，事故車輛於下午1點半左右全部排除，車流恢復順暢，詳細肇事原因尚待進一步調查、釐清。

轄區台中市警察局清水分局警方呼籲，駕駛行駛於台61線西濱快速道路時，應保持安全距離，隨時注意車前狀況，以維護用路人安全。