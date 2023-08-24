韓國海洋水產部長官趙承煥說，他認為日本決定排放福島核電廠核汙水在所難免，韓方只能接受。

日本於今（24）日中午正式啟動福島核電廠核汙水排海工作。此舉立即掀起日本國內外的反對聲浪，韓國和日本多地均出現民眾示威活動。中國官方也強烈譴責日方排海行為，中國海關總署當天宣布，從即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。

據《韓聯社》報導，趙承煥周四（24日）出席國會農林畜產食品海洋水產委員會全會。在回答日本排放決定以及韓方所持態度的問題時，他表示，日本決定排放核汙水在所難免，作為國際社會負責任的一員，韓方只能接受。他也指出，韓國政府從未表明贊成日本核汙水排海的立場。

趙承煥說，核汙水排海會造成水產品消費萎縮等間接損失，但不會帶來直接損失。至於謠言帶來的間接損失，韓國政府正在做應對準備。針對韓政府應要求日方補償韓國漁民損失的提問，趙承煥說，若排海直接造成損失，理應與日方進行磋商。