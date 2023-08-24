苗栗縣政府近年推動明德水庫老景點活化與轉型，打造「水漾明湖」品牌，盼活化明湖碼頭區與海棠島，並推出一系列活動，首波活動「魯冰花湖光電影院」將26、27日登場，屆時也將帶領民眾重溫電影魯冰花拍攝場景，讓觀眾走入時光隧道。

苗栗縣文化觀光局指出，8月26日、27日連續兩日下午辦理明德水庫湖光之旅，由在地苗栗縣觀光文化解說員協會帶領參與者走訪電影拍攝地，認識明德人文風光，來趟明德水庫的深度文化之旅，這次活動報名十分熱烈。

另外，因為近期天氣不穩定，主辦單位考量觀眾安全，魯冰花湖光電影院播映地點，將由魯冰花故事場（海棠島）調整到魯冰花休閒農莊內，活動首日邀請到電影主題曲原唱曾淑勤獻唱膾炙人口的「魯冰花」、電影重要角色古茶妹演員李淑楨為活動揭幕，讓觀眾在樂聲中遙想明德水庫往日風華，現場設有在地攤商及美食攤位，打卡即贈送免費限量觀影點心，將能更加認識在地產業魅力。

除8月主題活動外，9月2、3日上午10時至下午4時，將在日新島辦理音樂會，邀請到頭屋與周邊鄉鎮在地優質店家，前往日新島辦理市集，連續兩日活動期間可免費入島。詳細活動參與訊息請至苗栗文化觀光局官方網站。