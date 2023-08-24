自小愛美的游惠如把對美的追求轉化為學習動力，從鐵皮屋創業，如今不但有上千名學員，更打造以客為尊的美容王國。(游惠如提供／蔡依珍桃園傳真)

自小愛美的游惠如把對美的追求轉化為學習動力，從鐵皮屋創業，如今不但有上千名學員，更打造以客為尊的美容王國。(游惠如提供／蔡依珍桃園傳真)

自小愛美的游惠如把對美的追求轉化為學習動力，從鐵皮屋創業，如今不但有上千名學員，更打造以客為尊的美容王國。(游惠如提供／蔡依珍桃園傳真)

自小愛美的游惠如把對美的追求轉化為學習動力，17歲入行在短短5年就當到美容店長，陸續在女子三溫暖、飯店美容部服務，一度因結婚生子暫停事業，但創業魂不滅，重返職場後開設眉睫紋繡館，迅速建立品牌知名度，甚至開設教育培訓機構，輔導上千名學員參與國家美容乙丙級考證，近年事業版圖更擴展至海外，她期許自己打造以客為尊的美容王國。

排行老么的游惠如追隨姐姐腳步踏入美容美髮科，高三到美髮店實習的印象就是「天天洗毛巾」，不願淪為洗毛巾、曬毛巾的日子，毅然決然轉赴美容產業，憑著對「美」的追求及「以客為尊」的精神，17歲入行，在短短的5年內晉升到店長的位階，之後更因在飯店美容部工作，接觸名媛貴婦，不但待客技巧及服務態度，也開拓她的人生視野。

游惠如也不斷進修，多次在國際級美容美髮競賽中拿下優異成績，更進而獲邀擔任評審及講師，在25歲那年返鄉開設美容院工作室後，雖然中間一度因結婚生子暫停，但她並未放棄夢想，重返職場見傳統美容與醫學美容的彼消我長，遂進入醫美產業歷練1年，再度到桃園創業開工作室。

游惠如看準「紋繡」市場，以親民的價格打出名號，專業技術不但客源多、也引來許多人拜師學藝，陸續開展自己的「蘇菲亞美容」、「索菲亞教育培訓」體系，培育上萬人學生取得一技之長，也輔導上千名學員參與國家美容乙丙級考證。也因為游惠如的教學採「一次收費終生學習」的制度，與學員間的交流頻繁，長久下來，彼此間幾乎都成了亦師亦友的關係。近年游惠如更積極布局海外，事業版圖至今已擴展至美國、印尼及越南等地。

游惠如回顧自己成長歷程，不僅擁有美容乙級證照，中華絹繡植睫協會植睫師資認證，更拿下國際盃美容美髮大賽紋繡眉組特優、國際盃美容美髮大賽全國傑出名師、國際盃美甲美睫技能競賽國際組靜態眉眼唇三項第一名等多項競賽大獎，也應邀擔任國際盃美容美髮大賽國際美容評審、城市盃全國美容美髮競賽大會美容評審、繡眉技能檢定認證評審、創辦皇妃國際紋繡美容協會擔任協會理事長，更因學有所成培育美容後進，受邀美國華人領袖協會成為姐妹會並赴美教學。

如今退居幕後的游惠如說，很多學生是因家庭因素而出來學習一技之長的單親媽媽，更堅定她要把所學毫不保留的分享出去，她強調紋繡是一種讓人變美的技術，而美容則是讓人放鬆的享受，她希望將自己最好的技術傳遞給消費者，顧客的正面評價就是身為經營者的她最大的成就來源。