民進黨立委賴品妤今（24）日出席醫藥記者會，會後遭《中天》記者追問父親賴勁麟相關問題時不慎摔倒，卻反控《中天》記者推她，引發熱議。民進黨發言人卓冠廷痛批「特定媒體記者」惡意貼身騷擾、肢體接觸，已是慣犯。網友傻眼說，「全黨挺假摔，DPP繼續大敗了」、「都有影片了，小智沒有抄襲」、｢是非可以這樣顛倒嗎？｣

賴品妤今日出席記者會時，會後遭記者追問父親賴勁麟相關問題時不慎跌倒，還高喊「不要推我」，起身後反控記者推她，高呼「不要推我，為什麼要推我，你是哪一家的記者，你上次也推我，叫警察來。」

卓冠廷表示，媒體進行採訪工作時，和受訪者應在相互尊重原則下進行，兼顧公眾知的權利與受訪者的權益間取得平衡，但該名記者刻意貼身騷擾、肢體接觸的行為，已是慣犯，這樣的行為已造成當事人的人身安全疑慮，民進黨深表遺憾。

相關新聞被轉貼到PTT引發討論，網友也酸爆，「全黨挺假摔，DPP繼續大敗了」、「作賊喊抓賊」、「覺得賴小姐和民進黨這樣也大可不必」、「都有影片了，繼續睜眼說瞎話」、「影片都有了，還可這樣抹黑喔」、「影片根本沒人推她」、「冠廷說得對，那個腳架真的是慣犯，每次都這樣，抓去關啦」、「全黨之力誣賴一個記者」、「全黨霸凌小記者」、「婦女部動起來」、「婦女部要醒了吧」。