國民黨黨主席朱立倫24日陪黨籍立委馬文君在草屯朝清宮媽祖廟參香後，接受媒體聯訪。媒體提問，有關民眾黨黨主席柯文哲曾說民調高的當正的，民調低的做副的，您怎麼看？朱立倫回說：「柯主席有這樣說嗎？他沒有這樣講吧！」

朱立倫表示，柯文哲很歡迎跟老同學見見面，大家彼此都很熟，希望坐下來好好談一談，例如共同關心的議題、共同的理念，及大家最重視的兩岸和平、公平正義；還有不管是選舉期間或將來到了立法院，就公共議題等重要議題如何團結合作？很樂意坐下來一起聊一聊。