一名70歲男子近來體力大降、走路變慢，原以為老化導致脊椎退化，但一次健檢發現，脊椎問題不嚴重，反倒是心臟鈣化指數高達3,755分，即有重度冠狀動脈鈣化風險，極可能血管阻塞。醫師表示，男子是因數十年來高血壓而不理會，未來極可能發生急性心肌梗塞。

北投健康管理醫院副院長錢政平表示，上述男子30多歲時因工作而應酬喝酒，直到40歲健檢才發現早已罹患高血壓，但男子仍未在意高血壓問題，去年起發現體力明顯下降、走路變得遲緩。男子原以為是單純老化所致。

近來一次健檢才發現，男子的心臟鈣化指數高達3,755分，遠高於「明顯血管鈣化」的標準400分，表示有重度冠狀動脈血管鈣化風險，極可能發生血管阻塞。錢政平表示，背後原因與其高血壓控制不良有關。

錢政平表示，心血管疾病是僅次於癌症的致命疾病，有家族史、肥胖、抽菸、三高等都是高危險族群，心血管在開始出現異常變化時，通常沒有症狀，少數患者會等到嚴重時才有可能會出現頭痛、頭暈、心悸、兩肩酸痛。

他說明，人體的血壓高會造成動脈阻力增加，長期會導致心臟冠狀動脈硬化，若阻斷血液流動，會造成心肌缺氧而受損、引發急性心梗，這時才出現胸痛、冒冷汗、暈眩、嘔吐等症狀。心肌梗塞嚴重會導致死亡。

他表示，若血脂、血糖、血壓異常者，可搭配頸動脈超音波檢查或安排高階影像查，如腦心血管磁振造影、冠狀動脈鈣化分析，以了解血管是否發生病變、確定冠狀動脈的鈣化現象。