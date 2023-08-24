桃園市體育局今舉行「環跑桃園 永續生活」宣傳記者會，宣布下半年將推出5大路跑活動。（陳夢茹攝）

響應2050淨零排放政策，桃園市體育局今舉行「環跑桃園 永續生活」宣傳記者會，宣布下半年將推出5大路跑活動，將淨零、減碳、減塑融入路跑賽事中，例如補給站使用在地食材、可回收環保材質水杯等，預計將有約3萬5000人參與，粗估可減少約13萬碳排放量。

副市長蘇俊賓表示，各縣市推出許多馬拉松賽事，桃園今年的重點要將「淨零排放路徑」觀念植入馬拉松賽事，包括鼓勵民眾搭乘接駁車，利用低汙染的綠色交通來參加賽事，而馬拉松活動中相當重要的補給站，則提供在地食材製成的產品，呼籲所有選手珍惜身邊資源，讓桃園的馬拉松賽事成為全台灣最特殊、對地球最友善的活動。

9月17日最先登場的是「新屋魚米之鄉馬拉松」，體育局說明，該賽事自新屋農博環境教育園區出發，沿途經過新屋在地景點，曾獲評為全國十大熱門賽事，深受許多跑友喜愛，規畫有半馬組21Ｋ、挑戰組10Ｋ及田園組3Ｋ。9月24日將辦理「大觀盃海洋國際馬拉松」，可欣賞許厝港、草漯沙丘等景點，規畫全馬組42Ｋ、半馬組21Ｋ和健康組8Ｋ。

「桃園市議會議長盃路跑」將於10月15日辦理，沿途行經青埔市區道路，規畫半馬組21Ｋ、挑戰組10Ｋ及休閒組4.5Ｋ。再來便是桃園知名度最高的「桃園石門水庫楓半馬」，將在12月3日登場，路程可以欣賞楓樹、環翠樓等水壩景致，周邊還會結合美食與觀光，規畫半馬組21Ｋ、路跑組10Ｋ及休閒組4Ｋ。

今年最後1場馬拉松賽事為「桃園城市國際半程馬拉松」將在12月23日舉行，體育局表示，首度辦理該賽事，將邀請日本國際好手參加交流，並規畫認養桃林鐵道區域植披，以落實綠色路跑的理念，規畫半馬組21Ｋ、輕越野組10Ｋ及休閒組5Ｋ。

體育局說，5大路跑賽事將施行減碳環保措施，包括有補給站使用可回收環保材質水杯、提供跑者環保水杯、鼓勵搭乘接駁車、前導車採用腳踏車、電子證書等。較為特別的是，桃園石門水庫楓半馬使用環保材質跑衣，並於現場推廣舊跑衣回收活動，而桃園城市國際半程馬拉松則採用木質獎牌，減少製作過程的碳排放。