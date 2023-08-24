陸委會副主委詹志宏今天於例行記者會上宣布，因應兩岸民眾旅行旅遊與商務需求，在風險可控之下，將從9月1日起恢復開放旅居海外陸客來台觀光。此外，也將恢復兩岸團體旅遊。

恢復第三地陸客來台觀光方面，自9月1日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士（依大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法第3條第1項第3款及第4款之定義）得申請許可來台從事觀光活動。

至於恢復兩岸團體旅遊之規劃，陸籍團客來台，初期每日限額2000人次。我方旅行業組團赴陸，則依對等原則，適度調控赴陸人次，初期以每日2000人次為原則。循序恢復兩岸團體旅遊，自宣布之日起，以1個月為準備期，並視陸方回應，再確定實施日期。

陸委會也放寬陸籍人士來台商務交流，自8月28日起，恢復陸籍人士申請來台從事短期商務活動交流之參展及觀展、商務研習（含受訓）。但邀請單位或陸籍人士涉及特定高科技產業（屬中華民國行業標準分類「2611 積體電路製造業」、「2612 分離式元件製造業」、「2613 半導體封裝及測試業」、「2641面板及其組件製造業」、「2642發光二極體製造業」、「2729 其他通訊傳播設備製造業」及「2928 電子及半導體生產用機械設備製造業」等）維持專案申請。

總統府日前表示，願在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊，「並可由恢復從第三地來台觀光的陸客，優先開始實施」。交通部長王國材17日表示，目前正在檢視哪些人的條件符合，過程應該很快，初估每年約有8到9萬人受惠。

詹志宏日前公開表示，目前我方沒有禁止國人自由行到大陸，但中共一直不肯開放民眾到台灣，不管團客或自由行；我方的誠意跟善意對岸應該知道，主管機關也透過管道表達主張，目前為止沒有回應。