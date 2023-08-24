民進黨立委賴品妤今（24）日出席醫藥記者會，會後遭《中天》記者追問父親賴勁麟相關問題時不慎摔倒，卻反控《中天》記者推她。對此，記者出身的國民黨台北市議員柳采葳24日也在臉書上表示，「賴品妤你因為不回答問題而抹黑記者，這就是看不起台灣民主，踐踏第四權，你應該在三天之內向這位記者道歉！」引發討論。

賴品妤疑似為閃躲記者而被攝影機腳架絆倒。（圖 / 擷取自中時影片）

柳采葳24日在臉書上PO出一篇「賴品妤請跟你飆罵的記者道歉！」的文章表示，「原來這就是雲豹小公主的氣勢跟任性，不分青紅皂白的飆罵記者，怒罵記者，賴品妤在記者會現場被記者追問，自己落跑撞到腳架摔倒，卻誣賴是『中天』記者推他，記者當場跟他解釋，他沒有推他，是看到他摔倒要幫忙扶他」，柳采葳更說，「而看仔細看現場畫面也可以發現，記者的確完全沒有推他，但賴品妤不聽解釋，甚至當場開罵，因此，賴品妤必須跟你誤會飆罵的記者道歉」。

影》賴品妤受訪突摔倒畫面驚曝！記者堅持「扶人」被狂吼。（圖截自賴品妤臉書）

柳采葳指出，「從畫面上可以清楚的看出，賴品妤是因為不回答記者問題，自己暴衝撞倒腳架而摔倒，記者也伸手有意攙扶，但是這樣的好意，卻可能只因為他是『中天記者』，就被小公主飆罵，曾經身為記者的我，實在是看不下去，也替這位記者抱不平，沒有記者應該受到這樣的對待」。

柳采葳更直言，「記者的職責是問問題，將你的陳述報導出來，而受訪者可以選擇不講，記者可以選擇不斷追問，但是你不可以因為不想回答，甚至不想被追問就抹黑記者，身為民主社會的立法委員，賴品妤你不覺得可恥嗎？」柳采葳驚呼，「只要回答不出問題就抹黑記者，誣賴記者，這跟當年關中天電視台的手法跟態度如出一徹，這就是民進黨的最大派系新潮流中『雲豹小公主』才能有的任性啊」。

柳采葳最後更說，「但是今天，賴品妤你因為不回答問題而抹黑記者，這就是看不起台灣民主，踐踏第四權，你應該在三天之內向這位記者道歉！」