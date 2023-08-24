日本政府今（24）日啟動福島第一核電廠含氚廢水排海作業，引起周邊區域、國家擔憂。對此，氣象達人彭啟明表示，其實民眾不用過度恐慌，「我趁機鼓勵，你就和我一樣吃蔬食，不要吃海鮮，就不用擔心啊～」，貼文曝光後引發熱議。

彭啟明在臉書粉專發文指出，能不能排放福島的含氚廢水，周遭國家都反對，這是另外一個大議題。不過就像以前大家的生活廢水大多也直接排到水溝，然後進入大海，現在有很大進步，會先處理到對環境衝擊最低才排放到海裡。

彭啟明提到，目前日本周遭國家都建立起監測機制，若有發現異狀，會把資料公開透明進行處理，民眾可以觀察我國自己建立的網站，跟其他國家進行比較；彭啟明呼籲，「不用過度恐慌～當然恐慌的話，就來多吃蔬食」。

對此，許多人紛紛回應，「好險我從小吃素，不過現在土壤也有些農藥問題啦，要洗乾淨一點」、「海帶、紅毛苔，不知道會不會受到影響」、「烤秋刀魚就放生吧」、「我討厭吃蝦、螃蟹之類的海鮮，形狀看起來很像昆蟲」。