輝達第二財季（截至7月30日）營收季增88%、年增101%，達到135.1億美元，遠遠超出自己設下的目標（110億美元加減2%）和市場寄予的崇高期望（112.2億美元）。經調整後每股盈餘年增429%，為2.70美元，超出市場預估的2.09美元。

CFRA股票分析師Angelo Zino表示，未來5到10年，輝達將成為「文明世界最重要的公司」，因為所有企業都將直接或間接依賴這家晶片製造商。

Wedbush Securities知名科技業分析師Daniel Ives也在推特上表示，這一切都與AI需求和用例有關。未來幾年，其他科技公司將看到這波自1995年以來未曾有過的支出狂潮，而輝達正處於最前沿，是支出實況最佳的風向球。這不是炒作，而是現在正在發生、令人瞠目結舌的支出。

輝達周三盤後股價大漲10%，在AI狂熱帶動下，今年來股價上漲逾2倍，其共同創辦人兼執行長黃仁勳的財富也跟著水漲船高。根據彭博億萬富豪指數，黃仁勳的財富在今年暴增200%，達到420億美元，名列全球第29大富豪。

Global X研究分析師Tejas Dessai看好輝達在AI領域仍然大有可為，「我們仍處於電腦運算轉型的早期階段。AI需要專門的晶片來運作，因此價值數兆美元的處理器晶片將在這十年間被汰換。AI晶片還有其他機會，因為這類晶片終將打入智慧手機、筆記型電腦、汽車和醫療設備等其他產品」。