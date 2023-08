白宮今天表示,美國總統拜登將於29日接待哥斯大黎加總統查維斯(Rodrigo Chaves),兩位拜登政府官員補充說,會談主題將涵蓋移民和中國。

路透社報導,去年,哥斯大黎加表示將與華盛頓合作,加強這個中美洲國家的移民和邊境治安。

白宮聲明指出:「兩位領袖將討論兩國如何打造全面且可永續的經濟體,包括透過美洲經濟繁榮夥伴關係」(Americas Partnership for Economic Prosperity)推進區域民主價值觀,根據移民與保護洛杉磯宣言(Los Angeles Declaration on Migration and Protection)的原則促進安全有序的移民,並因應地區安全挑戰。」

隨著拜登準備在2024年尋求連任,並可能再度遭遇川普,移民問題可能又會觸動政治敏感神經。

拜登政府官員表示,拜登和查維斯還將討論美國認為中國在這個地區不斷擴大影響力問題。

多年來,美中關係因安全、貿易關稅、台灣、COVID-19大流行的起源、科技、人權和間諜活動等問題持續緊張。